DRSNÉ FOTO Plastickí chirurgovia ZOHAVILI krásnu missku: Nedokáže zatvoriť oči ani sa usmiať!

Chcela vyzerať dokonale, no tvrdo na to doplatila! Yulia Tarasevich (43) sa dostala do povedomia širšej verejnosti v roku 2020, keď sa umiestnila na druhom mieste v súťaži krásy Mrs Russia International. O dva roky neskôr sa rozhodla pre omladenie tváre, ktoré si vyžadovalo chirurgický zákrok. Operácia však dopadla katastrofálne...