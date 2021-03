Premávku museli kvôli operácii úplne zastaviť a japonskí majitelia plavidla oznámili, že majú "extrémne veľké problémy" s jeho odtiahnutím. Cez tento dôležitý, umelo vytvorený kanál pritom chce prejsť najmenej 150 ďalších lodí a čakajú, kedy bude prekážka odstránená, píše AP. Loď Ever Given, patriaca k najväčším na svete, sa v utorok otočila nabok priečne cez vodný kanál a zablokovala všetku dopravu v egyptskom Suezskom prieplave.

Zátarasa spôsobila zmätok vo svete, preto japonský majiteľ dokonca vo štvrtok zverejnil písomné ospravedlnenie za nehodu. "Sme odhodlaní naďalej tvrdo pracovať na čo najskoršom vyriešení tejto situácie. Radi by sme sa ospravedlnili všetkým stranám postihnutým touto nehodou, vrátane lodí cestujúcich a plánujúcich cestu cez Suezský prieplav," napísala japonská spoločnosť Shoei Kisen Kaisha.

Egyptský úrad spravujúci Suezský prieplav (SCA) uviedol, že sa snaží odtiahnuť z plytčiny kontajnerovú loď Ever Given, ktorá sa plaví pod vlajkou Panamy. Táto 400 metrov dlhá loď veľká ako mrakodrap sa totiž v utorok odklonila v Suezskom prieplave zo svojho smeru a v piesočnej búrke so silným vetrom narazila na plytčinu.

Satelitné zábery zverejnené spoločnosťou Planet Labs ukazujú, že 59 metrov široká kontajnerová loď je uviaznutá priečne cez prieplav.

"Nikdy predtým sme nič podobné nevideli," povedal výskumník v oblasti lodnej dopravy Randžith Radža z firmy Refinitiv, ktorá sa zaoberá aj medzinárodnými finančnými údajmi.

"Táto zápcha bude pravdepodobne... trvať niekoľko dní alebo týždňov, kým sa vyrieši. A bude mať lavínový efekt na ďalšie konvoje lodí," dodal. Zátarasa už zasiahla svetové trhy s ropou - jej ceny vzrástli v stredu zhruba o šesť percent a incident bude mať podľa odborníkov dopad na jej dodávky. Ak sa vlečným lodiam nepodarí odtiahnuť gigantické plavidlo Ever Given, časť jeho nákladu možno vyzdvihnú žeriavom, čo ho odľahčí a to môže potom pomôcť pri jeho odťahovaní. Uviedla to firma Braemar a tiež upozornila: "Môže to trvať dni, možno týždne."

Všetkých 25 členov posádky je v poriadku, bez zranení a trup aj náklad sú nepoškodené. Suezský prieplav je neobyčajne významný pre námornú dopravu, pretože umožňuje lodiam preplávať zo Stredozemného do Červeného mora, a naopak, bez oboplávania Afriky. To výrazne skracuje plavbu a prepravu tovaru medzi Áziou a Európou. Cez prieplav sa vlani preplavilo takmer 19.000 lodí celkovo s viac ako miliardou ton tovaru, uviedol SCA.