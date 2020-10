Na Mesiaci sa celkom určite nachádza voda, a to nie len na miestach, kam nedosahuje slnečné žiarenie, ako sa vedci doteraz domnievali, ale aj priamo na mesačnom povrchu.

O tomto objave v pondelok informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), píše denník The Guardian.

Vedkyňa Casey Honniballová a jej tím merali vlnové dĺžky slnečného žiarenia, ktoré sa odráža od mesačného povrchu, pričom objavili chemickú stopu, ktorá jednoznačne potvrdzuje prítomnosť H2O. Údaje vedúce k objavu zhromaždilo Stratosférické observatórium pre infračervenú astronómiu (SOFIA) pozostávajúce zo špeciálneho teleskopu s priemerom 2,5 metra vstavaného do trupu upraveného lietadla typu Boeing 747SP, ktoré lieta vo výškach presahujúcich 13 kilometrov a je schopné na diaľku skúmať povrch Mesiaca.

O prítomnosti vody na Mesiaci sa vedelo už od deväťdesiatich rokov minulého storočia, keď výskumná sonda objavila známky ľadu v obrovských a neprístupných kráteroch neďaleko mesačných pólov.

Najnovší objav však naznačuje, že vodu budú môcť budúce lunárne misie ťažiť a využívať - na pitie a iné účely. Molekulu H2O je možné rozdeliť, pričom vodík sa použije ako raketové palivo a kyslík na dýchanie. "Voda je vo vesmíre veľmi drahá komodita," uviedol Mahesh Anand, profesor univerzity Open university v britskom meste Milton Keynes. Otáznym je stále, v akej konkrétnej podobe sa voda na Mesiaci vyskytuje. Môže sa nachádzať v tzv. mesačnom skle, ktoré vzniká po tom, ako na lunárny povrch dopadne meteorit, pričom sila nárazu roztaví mesačný prach a ten následne rýchlo schladne. Je tiež možné, že sa voda nachádza v podobe malých ľadových kryštálov medzi zrnkami lunárnej pôdy, pričom využívať by ju bolo ľahšie práve v takejto forme, uvádza Anand.

Navyše stále nie je zrejmé, do akej hĺbky siaha novoobjavená voda. Ak sa nachádza len v hĺbke niekoľkých milimetrov od povrchu, tak sa podľa vedcov zrejme nebude dať príliš prakticky využiť, hoci z vedeckého hľadiska stále pôjde o zaujímavý objav. Jediný spôsob ako hĺbku zistiť, je vybrať sa na Mesiac a začať tam vŕtať, komentuje The Guardian a dodáva, že táto predstava nie je až také surreálna.

V roku 2024 chce totiž NASA, v rámci misie Artemis, vyslať na Mesiac prvú astronautku. Britskí vedci zároveň vyvíjajú robotický vrták, ktorý by dokázal na Mesiaci odobrať vzorky z hĺbky do jedného metra. Na Mesiac by sa mohol dopraviť spoločne s ruskou misiou v roku 2025.