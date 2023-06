Plánujete tento rok dovolenku pri mori a snažíte sa nemyslieť na to, čo všetko sa môže pokaziť? Lietadlo môže meškať, hotel môže byť príšerný, more špinavé, deti choré... vždy sa má čo pokaziť. Stále to však nie je nič oproti nervom, ktoré museli zažiť v uplynulých dňoch slovenskí dovolenkári cestujúci do Turecka.

Slováci zažili pekelný štart dovolenky: Lietadlo z Bratislavy do Antalye muselo núdzovo pristáť

Linka z Bratislavy do Antalye spoločnosti Smartwings musela pri pristávaní vyhlásiť stav núdze, informoval český server tn.cz. Kuriózne je, že to isté lietadlo malo problém aj pred dvomi týždňami, keď letelo z Grécka do Prahy. V oboch prípadoch mal stroj problémy s pretlakom.

Tragédiou sa, našťastie, let neskončil ani vtedy a ani teraz. Zatiaľ čo pred 14 dňami sa musel let krátko po štarte otočiť a pristáť znova na Kréte, najnovšia dráma nastala až pri pristávaní. "Z dôvodu poruchy pretlakovania lietadla posádka odnavigovala stroj do nižšej letovej hladiny. Lietadlo potom bezpečne pristálo," uviedol portál s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne aeroliniek Smartwings Vladimíry Dufkovej.

Išlo vraj o bežný bezpečnostný postup.