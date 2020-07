Dovolenková sezóna je v plnom prúde, no na rozdiel od uplynulých rokov komplikuje Slovákom cestovanie pandémia koronavírusu. Napriek tomu, že sa hranice krajín otvárajú, pred cestou je potrebné zvážiť mnohé riziká a obmedzenia. A zatiaľ čo susedné Česko bojuje za neobmedzené cestovanie do Tuniska, Slováci sa do krajín mimo Európu akosi nehrnú. Oplatí sa teda vycestovať do obľúbených destinácií, ako sú Egypt, Tunisko alebo Turecko?

Susedné Česko sa snaží vyhovieť svojim obyvateľom v súvislosti s cestovaním do obľúbených destinácií. Česko sa podľa ministra zahraničia Tomáša Petrička stále snaží dohodnúť možnosť neobmedzeného cestovania do Tuniska. V prípade Slovenska to už tak ružovo nevyzerá. Populárne dovolenkové destinácie, ktoré každoročne navštevujú tisíce Slovákov, už síce svoje brány napriek pandémii koronavírusu otvorili. Slovákom však cestovanie komplikujú obmedzenia, pre ktoré cestu do krajín mimo Európu radšej neriskujú. Slnečné destinácie ako Egypt, Tunisko či Turecko stále spadajú do kategórie nebezpečnejších krajín.

Cheopsova pyramída, Egypt Zdroj: internet

Napriek tomu, že aktuálne vám do daných krajín vycestovať nikto nezakáže, podmienky pri návrate vám poriadne skomplikujú život. Okrem niekoľkých dní oddychu pri mori totiž strávite po návrate ďalších 14 dní v povinnej karanténe s povinnosťou sa do piatich dní dať otestovať. Namiesto 14-dňovej dovolenky sa vám tak "prázdniny" predĺžia takmer na mesiac. Ak sa predsa len rozhodnete stráviť leto pri pyramídach či v krajine polmesiaca, mali by ste sa okrem povinnej karantény po návrate pripraviť aj na opatrenia v samotných destináciách.

