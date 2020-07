Na rozdiel od predchádzajúcich honosných ceremónií však tentoraz ulice Windsoru ani Londýna nezaplnili tisíce fanúšikov, ktorí by zbesilo mávali na koč s mladomanželmi. Nie – na svadbe Beatrice a Edoarda najviac dojímala ich skromnosť.

Poplakať si v piatok mohli len najbližší rodinní príslušníci, išlo totiž o pravý opak grandióznych veselíc s tisíckami hostí. Ani nevestine šaty nevyrážali dych rozmermi či zdobením, nehovoriac o tom, že najdrahšiu časť celej svadby – diamantovú korunku – mala Beatrice požičanú od babičky Alžbety. Dalo by sa povedať, že tento kráľovský sobáš nebol zrejme o nič majestátnejší než vaša svadba v niektorom z čarokrásnych slovenských kostolov. Malá kaplnka, zopár ľudí, veľa súkromia.

Anketa Súdiac podľa fotiek v galérii, ktorá nevesta sa vám páči najviac? Princezná Beatrice 0%

Princezná Eugenie 0%

Vojvodkyňa Meghan 0%

Vojvodkyňa Kate 100%

Princezná Diana 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Beatrice navyše Britom ušetrila z rozpočtu nemalé peniaze.Hoci členom monarchie peniaze nechýbajú, poväčšine hradí väčšinu nákladov štát, a to z daní. Na svadbách „royalov“, na rozdiel od tých našich, nestojí najviac prenájom priestorov, tri jedlá, bufet či dostatok alkoholu, ale ochranka. Extra policajné sily, ploty či cestné zátarasy „zbaštia“ 80 až 90 percent svadobného rozpočtu. Na kráľovskej svadbe veru nehrozí, že by sa niekto pobil – rovnako ani to, že by sa organizátori netrafili do rozpočtu. Ako ukazujú nasledujúce prípklady, ten je totiž v prípade britskej elity očividne bezodný.

Koľko Britov stáli kráľovské svadby? Dozviete sa na ďalšej strane >>>