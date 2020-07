Vieme, kedy začne rozsiahle OČKOVANIE proti koronavírusu! Funkčná vakcína je na spadnutie

S rozsiahlym očkovaním proti novému typu koronavírusu by sa mohlo začať v polovici budúceho roka. Pre agentúru DPA to uviedla hlavná vedecká pracovníčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).