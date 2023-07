Samozvaný prorok, ktorý už vyše 20 rokov predpovedá budúcnosť, uviedol, že rok 2023 bude znamenať „začiatok konca“ v znamení návratu Antikrista. Athos pritom tvrdí, že predpovedal koronavírus, smrť kráľovnej, ruskú inváziu na Ukrajinu a dokonca ovládnutie Twitteru Elonom Muskom.

Brazílčan Athos Salomé. Zdroj: facebook @Athos Salomé

Opísal, že mal v tomto roku víziu, ktorá obsahovala návštevu "nepriateľa Mesiáša", ktorý podľa neho nie je len jedna osoba, ako je popísané vo svätých knihách, ale skôr princíp zla a zmaru, opísal pre portál Daily Star.

Athos pre Daily Star povedal: „Na rozdiel od toho, čo si všetci myslia, Antikrist nepochádza z Európy a mal by sa naplno prejaviť medzi rokmi 2023 a 2026, podľa štúdií Kabaly. Hoci sväté knihy považujú Antikrista za bytosť, neznamená to, že sa zhmotní v jednej osobe. V skutočnosti je Antikrist už pripravený a pohybuje sa." Antikristom by tak mohla byť myslená zloba, ktorá sa kumuluje v ľuďoch.

