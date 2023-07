Ratolesti svetových celebrít sa pomaly, ale iste stávajú slávne rovnako ako ich rodičia. Niektoré sa však nemuseli pričiniť ani filmovou úlohou či prácou, jednoducho sa narodili do slávnej rodiny a stali sa tak objektom mnohých fotografov. Stačí slávne priezvisko a gény, a je to! Zatiaľ čo jedny sa na rodičov podobajú jedna radosť, iné vyzerajú celkom inak a zo slávnych čŕt nezdedili vôbec nič.

Svetové celebrity majú deti, ktoré sa na nich podobajú, akoby im z oka vypadli. Väčšinou známe deti zdedili po svojich rodičoch naozaj silné gény, no nie je to vždy pravidlom. Niekedy sa totiž vymkli rodinným črtám nielen vzhľadom ale i povahou a dokazujú, že narodiť sa do slávnej rodiny niekedy nestačí.

Herečka Demi Moore (60) bola vydatá za Brucea Willisa (68) do roku 2000. I keď dvojica spolu už niekoľko rokov nie je, stali sa dobrými priateľmi a herečka dokonca akčného hrdinu podporuje aj na jeho ceste s bojom so zákernou chorobou. Prominentný pár má spolu tri dcéry Rumer Willis, Tallulah Willis a Scout Willis. Práve posledná spomínaná dcéra Scout (32) sa najviac podobá na svojho slávneho otca, zdedila po ňom viacero čŕt a najnovšie fotografie sú toho dôkazom.

Medzi najstálejšie manželstvá svetového šoubiznisu patrí bezpochyby vzťah Toma Hanksa (67) a Rity Willson (66). Prominentná dvojica má spolu dvoch synov, Thrumana a Chestera. Herec má však aj z predošlého manželstva syna Colina a dcéru Elizabeth. Najproblémovejším synom dvojice je práve Chester (32), prezývaný Chad, ktorý sa len nedávno vrátil z odvykacej kliniky. Výzor a podobu so svojou slávnou mamou taktiež nezaprie.