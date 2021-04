Magazín Forbes zaraďuje do rebríčka všetkých, ktorí majú majetok aspoň 1 miliardu dolárov! Tento rok sa v rebríčku – vďaka koronavírusu – ocitol rekordný počet ľudí – až 2 755. Žeby najväčších miliardárov kríza spojená s novou pandémiou covidu úspešne obchádzala?

Na samotnom vrchole rebríčka kraľuje už štvrtý rok zakladateľ Amazonu Jeff Bezos (57), ktorého majetok medziročne vzrástol o 64 miliárd dolárov. Tesne za ním, na druhom mieste, skončil zakladateľ a šéf Tesly Elon Musk (49). Majetok Muska, ktorý sa pohráva s myšlienkou kolonizácie Marsu, stúpol medziročne o neuveriteľných 126 miliárd, čím predbehol najbohatšieho Európana, zakladateľa luxusného impéria LVMH Bernarda Arnaulta (72).

V rebríčku Forbes síce skončil na treťom mieste, no vo svete módy a umenia je to práve on, kto má na účte najviac miliárd. Štvrté miesto v rebríčku patrí spoluzakladateľovi Microsoftu Billovi Gatesovi (65) a na piatom mieste sa umiestnil zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg (36).

Rok, ktorý sa niesol v znamení prvej a druhej vlny pandémie, však nebol štedrý iba k najväčším miliardárom. Do 35. rebríčka Forbes pribudlo tento rok rekordných 2 755 nových miliardárov. Tohto roku si však výrazne prilepšili aj Česi a Slováci. 110. miesto patrí Petrovi Kellnerovi († 56), ktorý zomrel pri páde vrtuľníka na Aljaške.

Kellnera zaradil časopis Forbes do rebríčka ešte pred jeho smrťou. Titul druhého najbohatšieho Čecha dostal český premiér Andrej Babiš (66). Čo sa týka Slovákov, na 1 833. mieste sa umiestnil najbohatší Slovák, zakladateľ realitnej firmy HB Reavis Ivan Chrenko (53). Druhým najbohatším Slovákom sa stal najväčší partner Penty Jaroslav Haščák (51).

