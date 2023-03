Vladimir Putin a jeho milenka, gymnastka Alina Kabaeva, si podľa vyšetrovania nezávislej mediálnej skupiny Proekt žijú so svojimi deťmi v luxuse ako cár a cárovná. Honosné sídlo ruského prezidenta a jeho milenky je podľa týchto správ ukryté pred zrakmi verejnosti v lese.

Správa nezávislej mediálnej skupiny Proekt odhalila tajný život ruského prezidenta Vladimira Putina v lesnom paláci vo Valdai, kde mala svoje vlastné luxusné „drevené sídlo“ aj jeho údajná milenka gymnastka. Honosná nehnuteľnosť sa pritom nachádza 563 kilometrov severozápadne od Moskvy.

O jeho romániku s gymnastkou sa pritom začalo hovoriť v čase, keď v roku 2008 ruské noviny Moskovskyj Korrespondent priniesli správu o tom, že Putin sa rozviedol s manželkou a mal sa údajne oženiť s Kabaevovou. Kremeľ tento príbeh poprel a redakciu zatvoril. Zdroj: Profimedia

V minulosti sa hovorilo, že Putin (70) a Kabaeva (39) majú niekoľko detí. Ich potomkovia však neboli nikdy odhalení ruským voličom, a dokonca ani samotný Putin a bývalá gymnastka nepriznali oficiálne, že tvoria pár. Ich deti sú „neplnoleté“ – preto Proekt nezverejnil informácie o možných dedičoch ruského prezidenta vrátane ich počtu a pohlavia. „Povieme vám však, kde sa skrývajú,“ píše sa v publikácii.

V priebehu tohto vyšetrovania novinári z Proektu zistili veľa faktov o vzťahu medzi ruským prezidentom a jeho milenkou. Impérium bohatstva a majetku, ktoré údajne nahromadili Putin a jeho milenka, nebolo nikdy zverejnené, no predpokladá sa, že je obrovské.

Sídlo obrovské ako luxusný rezort

Kľúčovým domovom tajnej "prvej rodiny" je údajne rezidencia Valdai, ktorá je obklopená VIP osadou a kde ich stráži elitná bezpečnostná služba FSO, uvádza správa. Nové zverejnené zábery z rezidencie prvý raz ukazujú vnútro Putinovho úkrytu. „Kráľovské sídlo“ vo Valdai sa začalo stavať takmer okamžite potom, ako sa Putin dostal k moci na prelome tisícročí. Despota požadoval, aby to bolo štylizované „ako Petrohrad“, teda podľa okázalého štýlu ruských cárov.

V správe sa uvádza: „Neskôr postavil nový drevený kaštieľ pre Kabaevu a jej deti. Nachádza sa asi 800 metrov od ''zlatého'' domu. Stavba domu pre Kabaevu sa začala v roku 2020. V roku 2021 bol pri Kabaevovej dome postavený prístav pre lode. Odtiaľ sa dá loďou previezť cez malý kanál do obrovského klasického palácového parku na pozemku s rozlohou 28 hektárov. Na týchto pozemkoch bola kedysi škôlka, kde sa pestovali sadenice ihličnanov na obnovu národného parku."

Putinovo tajné sídlo, kde má ukrývať svoju rodinu, je vskutku luxusným miestom, o akom sa mnohým nikdy ani nesnívalo. "Približne v rovnakej vzdialenosti od domov sa nachádza obrovský kúpeľný komplex so soláriom, s kryokomorou, 25-metrovým bazénom, hammamom, so saunou, s bahennou miestnosťou, masážnymi kúpeľmi, kozmetickým salónom a so stomatológiou," dodáva sa v podrobnej správe.

Raj pre Putinove deti

Že v rezidencii žijú aj deti, dokazuje podľa správy aj to, že v lete 2020 a 2021 bola na mieste bývalých heliportov zriadená malá motokárová dráha. Hneď vedľa rezidencie bolo v rokoch 2016 až 2020 hlboko v lesoch postavené veľké detské ihrisko v žltej a modrej farbe.

Ako sa už v minulosti uviedlo, systém protivzdušnej obrany Pantsir-1S bol nainštalovaný v neďalekej dedine Yashcherovo po Putinovej invázii na Ukrajinu.

Správa odhalila aj to, že Kabaeva má skupinu „služobníkov“, ktorí sa starajú o každú jej potrebu, z ktorých niektorí sú jej príbuzní, ktorí zarábajú obrovské sumy v spoločnostiach, ktoré vlastnia Putinovi kumpáni a oligarchovia. "Putinovi vazali poskytli Aline Kabaevovej a jej deťom kráľovský život, zatiaľ čo tajné služby tajili existenciu tejto rodiny pred zvyškom krajiny," dodáva sa v zverejnenej správe.