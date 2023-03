Kampaň s názvom "Čas slobody prichádza" spustila krymská odnož ukrajinského hnutia odporu Žltá stužka (Žovta strička), uviedli internetové noviny Ukrajinska pravda.

"Modro-žlté presýpacie hodiny, ktoré sa začali objavovať na polostrove, sú naším varovaním pre okupantov, že im ostáva málo času na odchod z ukrajinských území," povedal pre Ukrajinskú pravdu predstaviteľ hnutia Žltá stužka. Svoj názov si dalo podľa jednej z národných farieb Ukrajiny.

Kresby sa už objavili vo viacerých mestách na Kryme, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko.

In various towns of Crimea Ukrainian activists repaint propagandist Z-letters to hourglasses in the colors of 🇺🇦 flag. The action "Freedom Time Is Coming" was launched by the initiative "Yellow Ribbon".

📷: "Yellow Ribbon"

Source: https://t.co/0pbE79skhu pic.twitter.com/YMM1dut2Rj