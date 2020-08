Britský líder Johnson (56) si po dlhom čase doprial oddych od záležitostí štátu. Rokovania o brexite a boj s koronavírusom hodil na krk svojim zástupcom a spolu s partnerkou Carrie Symonds (32) a ich synom Wilfredom odišli rekreovať do prírody. Ich prechodným domovom sa stala čarokrásna Škótska vysočina.

Zamilovaná dvojica si prenajala malú chatku uprostred ničoho na polostrove Applecross. Radosť z čerstvého vzduchu a nulových starostí im však zmaril ich „sused“, majiteľ priľahlých pozemkov aj domu samotného, ktorému sa nepáčilo, že Boris si na súkromnej časti jeho pôdy bez povolenia rozložil stan aj s táborákom, informovali britské denníky The Sun a Daily Mail.

Dvakrát rozvedený politik a jeho nová rodina si však prebývali najmä v trojizbovej chatke na pobreží, ktorej prenájom stojí týždenne vyše 1600 eur. Johnson chcel nepochybne miesto svojej dovolenky utajiť, no vypomstila sa mu vlastná drzosť. Namiesto toho, aby sa farmára spýtal na to, či môže kempovať aj za platom, aj so snúbenicou jednoducho bariéru preliezli. Dokonca sa ani neobťažovali použiť neďalekú bránku, radšej si k plotu pristavili z každej strany stoličky.

Situáciu nakoniec „hasili“ britskí policajti, Johnsonova vlastná ochranka, ktorí sa majiteľovi ospravedlnili a stan premiestnili. Premiér si vraj myslel, že k prenájmu chatky patrí aj využívanie úseku za plotom. No, aj chabá výhovorka je zrejme lepšia ako žiadna!

