Britský premiér nikdy nepatril medzi „krásavcov“ so štíhlou postavou. Svoju nadváhu si však začal uvedomovať až počas hospitalizácie. Johnson sa rovnako ako ostatní svetoví lídri, ktorí pandémiu podceňovali, nakazil. V jeho 56 rokoch a s nadváhou sa tak zaradil do rizikovej skupiny. V čase, keď bol v nemocnici, vážil až 106 kilogramov. Po prepustení do domácej liečby začal Johnson na sebe tvrdo makať.

VIDEO: Britský premiér Boris Johnson vyzýva Britov k zdravému životnému štýlu

Najväčšou inšpiráciou boli pre neho videá od britského trénera Joea Wicksa (33), ktoré sú voľne dostupné na internete. Keďže posilňovne boli v krajine zatvorené, Johnsonovi nezostávalo nič iné, ako začať behávať so svojím psom a v obývačke cvičiť podľa jeho nového vzoru. A čo by to bolo za premiéra, ktorý by myslel iba na seba?

Johnson počas chudnutia vyzval celý národ, aby chudol spolu s ním. V pondelok taktiež vyhlásil, že má v pláne vyčleniť miliardy libier na výstavbu cyklotrás a tým motivovať Britov k zdravému životnému štýlu.