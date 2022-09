ONLINE Posledná cesta kráľovnej Alžbety (†96): Prvé stretnutie rodiny a dojemný sprievod ×

Británia sa so svojou milovanou kráľovnou Alžbetou rozlúči v pondelok 19. septembra v Londýne, počas štátneho pohrebu. Do tej doby však čaká zosnulú kráľovnú ešte dlhá cesta z Edinburghu do Londýna. Dianie okolo poslednej cesty kráľovnej Alžbety sledujeme ONLINE aj dnes.