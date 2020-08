Nielenže napadla mladšiu ženu, no pokúsila sa kopnúť aj policajta. Agresívna 22-ročná žena skončila v rukách polície.

Zúrivú bitku dvoch mladých žien museli riešiť policajti v sobotu o druhej v noci v českom Znojme. 22-ročná žena napadla päsťami druhú, mladšiu ženu (20). Dokonca sa snažila napadnúť aj policajta, ktorý sa jej v útoku na protivníčku snažil zbrániť, píše portál Blesk.

„Ženská agresivita mnohokrát prevyšuje mužskú. Presvedčili sa o tom policajti, ktorí sa prechádzali v sobotu dve hodiny po polnoci na ulici 17. listopadu pred nočným podnikom. Žena v svetlom obečení (22) tam z neznámych dôvodov päsťami mlátila ženu (20) v čiernom oblečení,“uviedla hovorkyňa znojemskej polície Eva Smutná.

Policajná hliadka útokom okamžite zabránila, no agresívnej žene sa to nepáčilo a jedného zo strážnikov skúsila kopnúť približne do oblasti brucha. Ten však včas zareagoval a mladá žena skončila v putách.

Pokojne vyzerala až na policajnej stanici. Strážnici jej tam preto dali dole putá. Keď však opúšťala budovu Polície ČR, začala silno kopať do sklenených dverí služobne. Mladá žena preto v ten istý večer opätovne skončila v rukách polície.