Chceme žiť autenticky! Tieto prekvapivé slová odzneli počas rozhovoru s Oprah z úst bývalej herečky Meghan Markle. Vzhľadom k tomu, že spolu s princom Harrym a Archiem žijú v obrovskej vile so 16 kúpeľňami, ktorá sa nachádza v uzavretej elitárskej komunite, ide o trochu nepochopiteľné vyhlásenie o skromnosti a návratu k pôvodnému štýlu života. Meghan však svoje tvrdenia podporila najnovšími fotkami Archieho, na ktorých vidno, ako sa pravnuk kráľovnej Alžbety prechádza po pláži.

Na anglickom trávniku v Montecite mu dokonca nechali postaviť kurník s nápisom „Archie's Chick Inn“. Ročný syn Harryho a Meghan, ktorý sa už o pár mesiacov dočká sestričky, si vraj život v Los Angeles užíva. Vojvodkyňa dokonca prezradila, že sa neustále učí nové slová, pričom tými poslednými boli „hydratácia“ a „jazdi bezpečne“. Nuž, niektoré deti hovoria „mama“ a „tata“, iné začnú rovno rodičom radiť, ako sa o seba starať.

„Je to hrozné vtipné,“ smiala sa Meghan, potom sa do konverzácie zapojil aj Harry. „Každému, kto od nás odchádza, hovorí, aby jazdil bezpečne,“ odhalil princ a jeho manželka hrdo dodala, že „... a to ešte nemá ani dva roky!“

Anketa Spravili podľa vás Harry s Meghan dobre, že išli do tohto rozhovoru? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Archie má detstvo, aké som ja nemal

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>