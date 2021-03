Už počas života v kráľovskej rodine sa postarala vojvodkyňa Meghan (39) o poriadny škandál, keď neustále vyhadzovala svojich zamestnancov. mnoho z nich v tom čase opísali vojvodkyňu ako panovačnú a náročnú. Meghan v tom však nevidela svoju chybu. Ako sa zdá, ani po vyše roku od jej odchodu, z ľudí, ktorých prepustila nevyprchala zlosť a na verejnosť sa dostali vážne obvinenia.

Zdroj: reprofoto CBS

Meghan Markle je predmetom sťažností jej bývalých kráľovských pomocníkov, ktorí ju obvinili zo šikanovania. Informácie sa na verejnosť dostali vďaka uniknutému e-mailu. Na základe šokujúcich obvinení z uniknutej správy začal Buckinghamský palác bezprecedentné vyšetrovanie obvinení, ktoré prehlbujú krízu spojenú s odchodom princa Harryho a Meghan.

E-mail pána Knaufa, v ktorom sa uvádza, že zastrašujúce správanie vojvodkyne vyhnalo z domácnosti dvoch osobných asistentov, znovu otvára priepasť, ktorá je pre budúcnosť monarchie oveľa kritickejšia a škodlivejšia, ako samotný rozkol medzi Harrym a jeho bratom princom Williamom.

Zdroj: reprofoto CBS

V stredu večer sa však situácia ešte viac vyhrotila. Kráľovná Alžbeta bola zasiahnutá úžasným vyhlásením Meghan v reakcii na obvinenia zo šikanovania, že sa stala obeťou "špiny" a, že noviny, ktoré zverejnili e-mail, „používa Buckinghamský palác na šírenie úplne nepravdivého príbehu“. Ako reakcia paláca, bolo ohlásené vyšetrovania tvrdení o dvoch zamestnancoch, ktorí opustili zamestnanie, a o treťom, ktorého dôvera bola údajne narušená.

„Palác berie závažnosť situácie mimoriadne vážne,“ uviedol pre britský denník zdroj blízky kráľovnej. Zverejnený e-mail bol jedným zo série tvrdení o Meghaninom zaobchádzaní so zamestnancami po tom, čo ju bývalí pomocníci obvinili z „citovej krutosti a manipulácie“, čo ich rozplakalo a zanechalo v strachu.

Meghan Markle Zdroj: Instagram/ @sussexroyal

Manželka princa Harryho na obvinenia reagovala a všetko poprela. Zverejnenie E.mailu v médiách vníma ako útok kráľovskej rodiny po zverejnení upútavky na spomínaný rozhovor o ich odchode z kráľovskej rodiny, v ktorom princ Harry naznačil, že sa o svoju manželku bál. Ak by podľa jeho slov neušli do Ameriky, história so smrťou jeho matky princeznej Diany by sa mohla zopakovať.