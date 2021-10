VOĽBY DO POSLANECKEJ SNEMOVNE

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) sa konali 20. a 21. októbra 2017. So ziskom 29,64 percenta hlasov voličov v nich zvíťazilo hnutie ANO Andreja Babiša. Na druhom mieste skončila ODS, nasledovaná Pirátmi. Do parlamentu sa dostali aj SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

PRVÁ VLÁDA ANDREJA BABIŠA

Prezident Miloš Zeman vymenoval 13. decembra 2017 jednofarebnú menšinovú vládu na čele s Andrejom Babišom. Nový vládny kabinet však 16. januára 2018 nezískal dôveru PS PČR. Vláda preto podala demisiu prezidentovi. Zeman však po jej prijatí poveril zostavením vlády znova šéfa hnutia ANO.

VYDANIE BABIŠA A FALTÝNKA NA TRESTNÉ STÍHANIE

PS PČR odhlasovala 19. januára 2018 vydanie premiéra Babiša a predsedu poslaneckého klubu hnutia ANO Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie za možný dotačný podvod v kauze rekreačnej farmy Čapí hnízdo, ktorá patrila pod Babišov holding Agrofert. V roku 2008 získala dotácie z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov, na ktoré však Agrofert nemal nárok. Za vydanie oboch na trestné stíhanie bolo 111 poslancov, 69 hlasovalo proti. Vyšetrovanie v tejto kauze naďalej pokračuje.

DRUHÁ VLÁDA ANDREJA BABIŠA

Osem mesiacov po voľbách, 27. júna 2018, vymenoval prezident Zeman druhú menšinovú vládu Andreja Babiša. Tú vytvorilo hnutie ANO s ČSSD s podporou KSČM, s ktorou podpísalo tolerančnú zmluvu. Vláda tak v júli získala dôveru PS PČR, za ktorú hlasovalo 105 poslancov.

ANDREJ BABIŠ MLADŠÍ NA KRYME

Redaktori Seznam Zprávy našli v novembri 2018 vo Švajčiarsku syna Andreja Babiša, ktorý vtedy uviedol, že sa proti svojej vôli dostal na Krym. Tam ho údajne nechala odviezť jeho ošetrujúca psychiatrička, aby v prípade kauzy Čapí hnízdo nemohol vypovedať. Senát PČR prijal následne v Prahe uznesenie, v ktorom vyzval Babiša na odstúpenie. Babiš sa vyjadril, že nemieni odstúpiť a nikdy tak neurobí. Opozičné strany vyvolali 23. novembra hlasovanie o nedôvere vláde, bolo však neúspešné. Poslanci koaličnej ČSSD sa vtedy na hlasovaní nezúčastnili. Vyšetrovanie kauzy bolo v septembri 2019 pozastavené a obnovilo sa až v decembri 2019. Kauza doposiaľ nie je doriešená.

DEMONŠTRÁCIE NA LETNEJ

Pravdepodobne najväčšie demonštrácie od roku 1989, organizované spolkom Milión chvíľok pre demokraciu, sa uskutočnili 23. júna a 16. novembra 2019 v Prahe na Letnej. Demonštranti požadovali nezávislosť justície či odstúpenie premiéra Babiša a ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (ANO). Podľa organizátorov vtedy prišlo na obe demonštrácie okolo 250.000 ľudí.

PRVÁ VLNA KORONAVÍRUSU

1. marca 2020 Česko zaznamenalo prvých nakazených, pricestovali z Talianska. V prvých dňoch mesiaca sa zatvorili školy a zakázali podujatia nad 100 osôb. Následne vláda vyhlásila prvý núdzový stav a zaviedla prísne protipandemické opatrenia.

DEMISIA VOJTĚCHA

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch 21. septembra 2020 rezignoval, nahradil ho epidemiológ Roman Prymula (ANO).

OTRAVA BEČVY

Do rieky Bečva 22. septembra 2020 unikol kyanid, ktorý usmrtil 40 ton rýb. Vinník je doteraz neznámy, polícia sa po vypracovaní znaleckého posudku prípadom naďalej zaoberá.

DEMISIA PRYMULU

Roman Prymula po mesiaci vo funkcií ministra zdravotníctva 23. októbra 2020 podal demisiu po tom, čo bol videný bez rúška vychádzať z reštaurácie. V tom čase platilo nariadenie o zatvorení všetkých reštauračných zariadení. Nahradil ho lekár Jan Blatný.

DRUHÁ VLNA KORONAVÍRUSU

Vláda v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie počas októbra 2020 postupne opäť zavádzala opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Na jar 2021 schválila vláda najtvrdšie protipandemické opatrenia od začiatku pandémie. 22. marca 2021 spolok Milión chvíľok pre demokraciu nasprejoval na dlažbu na Staromestskom námestí v Prahe viac ako 24.000 krížikov za obete covidu. V tomto období skončil na ministerstve zdravotníctva Jan Blatný a nahradil ho riaditeľ pražskej vinohradskej nemocnice Petr Arenberger.

KAUZA VRBĚTICE

Ruskí agenti z tajnej služby GRU sú podozriví, že stáli za výbuchom muničných skladov v areáli Vrbětice v roku 2014, informoval večer 17. apríla 2021 premiér Andrej Babiš a minister zahraničných vecí Jan Hamáček na tlačovej konferencii. Išlo o tých istých agentov GRU, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu bývalého dvojakého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. S týmito odhaleniami sa spájajú aj špekulácie o dôvodoch, pre ktoré Hamáček v poslednej chvíli odvolal plánovanú cestu do Moskvy. Mal tam letieť v pondelok 19. apríla, let zrušil v sobotu 17. apríla. Hamáček o okolnostiach plánovanej a zrušenej cesty vypovedal aj na polícii. Toto oznámenie spustilo medzi Ruskom a Českom diplomatickú roztržku. Česko vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.

BABIŠOV KONFLIKT ZÁUJMOV

Európska komisia zverejnila v apríli 2021 správu z auditu, podľa ktorej je Babiš v konflikte záujmov, pretože má pod kontrolou zverenecké fondy, do ktorých vložil svoj majetok. Správa potvrdila, že Babiš porušil české i európske zákony, pretože má pod kontrolou holding Agrofert, ktorý čerpá dotácie EÚ. Babiš dlhodobo odmieta, že by bol v konflikte záujmov a v minulosti avizoval, že ČR nebude Bruselu vracať peniaze. Česko sa proti tejto záverečnej správe už nemôže odvolať.

DOMINIK FERI A SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE

Dominik Feri (25) vystúpil z politickej strany TOP 09 po tom, ako sa pre obvinenia zo sexuálneho násilia vzdal 25. mája 2021 poslaneckého mandátu. Internetový influencer Feri obvinenia zo sexuálneho násilia odmietol.

ARENBERGEROVA DEMISIA

Petr Arenberger podal pre majetkové nejasnosti koncom mája 2021 demisiu. Na post ministra zdravotníctva sa vrátil Adam Vojtěch, niekdajší súťažiaci v speváckej šou Superstar.

TORNÁDO NA MORAVE

Niekoľko obcí na Morave zasiahla 24. júna 2021 jedna z najsilnejších búrok v novodobej histórii Česka. O život prišlo šesť ľudí, desiatky ďalších sa zranili a vznikli obrovské majetkové škody.

PANDORA PAPERS

V nedeľu 3. októbra 2021 boli zverejnené výsledky vyšetrovania Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov, ktoré dostalo označenie Pandora Papers. Z neho vyplýva, že český premiér Babiš si cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (takmer 16 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na Francúzskej riviére.

VOĽBY 2021

V piatok (8. októbra) a v sobotu (9. októbra) sa uskutočnia v Česku voľby do PS PČR. Pôjde v poradí o ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993.