V piatok (8. októbra) a v sobotu (9. októbra) sa uskutočnia v Česku voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Pôjde v poradí o ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993.

Vo voľbách kandiduje 22 subjektov – 20 politických strán a dve volebné koalície: ANO 2011, koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), koalícia Piráti a Starostovia (Starostovia a nezávislí, STAN), Sloboda a priama demokracia (SPD), Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), občianske hnutie Prísaha.

Ďalej to sú Strana zelených, Švajčiarska demokracia, Voľný blok, Pravý blok, Aliancia národných síl, Trikolóra Slobodní súkromníci, Aliancia pre budúcnosť, Hnutie Pramene, Ľavica, Seniori 21, Urza.cz, Koruna Česká (monarchistická strana Čiech, Moravy a Sliezska), Moravské zemské hnutie, Otvorme Česko normálnemu životu, Moravania.

Na základe aktuálnych volebných preferencií by sa do dolnej komory parlamentu malo dostať sedem strán a koalícií. Hranicou na vstup do parlamentu je päť percent pre stranu, osem percent pre dvojkoalíciu a 11 percent pre koalíciu vytvorenú z troch a viacerých strán.