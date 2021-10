Kampaň pred nadchádzajúcimi voľbami do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) je plná emócii a nervozity jednotlivých politických lídrov. Výsledky hlasovania sú vo hviezdach a tri najsilnejšie politické subjekty pravdepodobne dosiahnu veľmi tesné výsledky. V rozhovore pre TASR to povedal český politológ Lukáš Jelínek.

“Pozitívnym zistením je, že kampaňou neotriasa žiadna veľká aféra… Je vidieť, že politické strany sa celkom tešia na to, keď bude po voľbách a budú môcť začať vyjednávať o zložení (vládneho) kabinetu,” myslí si Jelínek. Politológ predpokladá, že súčasný premiér Andrej Babiš obháji svoju doterajšiu pozíciu a prezident Miloš Zeman ho poverí zostavením novej vlády.

“S najväčšou pravdepodobnosťou bude (Babiš) vymenovaný za premiéra, lebo Miloš Zeman sľúbil, že predsedom vlády bude politik, ktorý bude stáť na čele najsilnejšej politickej strany a nie koalície… Je dosť pravdepodobné, že najsilnejšou stranou bude (Babišovo) hnutie ANO, takže sa dá predpokladať, že od Miloša Zemana ten menovací dekrét Babiš získa,” povedal Jelínek.

Otáznik visí nad volebným výsledkom konzervatívnej koalície SPOLU (KDÚ-ČSL, ODS, TOP 09) a stredopravej koalície Pirátov a Starostov. Obe zoskupenia si dali za úlohu poraziť vo voľbách hnutie ANO.

“Ak sa tak stane, Babiš bude mať veľmi zložitú vyjednávaciu pozíciu a jeho povolebné rozhovory by sa mohli skončiť neúspechom, ktorý by otvoril priestor na to, aby sa o zostavenie vlády pokúsil niekto iný,” špekuluje Jelínek.

Obe koalície podľa politológa vznikli preto, aby sa spoločne dokázali jasnejšie vymedziť voči Babišovmu ANO a získať priaznivejší volebný výsledok.

“Do koalície SPOLU vstúpili konzervatívnejšie české politické strany – Občianska demokratická strana (ODS), ľudovci (KDÚ-ČSL) a TOP 09. Dokázali prekonať celý rad svojich programových rozdielov a snažia sa pôsobiť ako pilier pravicovej politiky, ktorý by českú republiku vrátil späť na trajektóriu rozpočtovo zodpovednej a predvídateľnej politiky. Spočiatku sa zdalo, že konzervatívna koalícia SPOLU bude zatienená koalíciou Pirátov, Starostov a nezávislých, ktorí mali na jeseň celkom slušný nástup. Avšak postupom času sa ukázalo, že pravicoví voliči sú pomerne dosť opatrní a že budú skôr inklinovať k známym a vyskúšaným, ale aj hodnotovo a ideovo overeným politikom, ktorí sú v koalícii SPOLU,” analyzuje Jelínek, podľa ktorého sú Piráti a Starostovia koalíciou, ktorá ťaží z rastúcej popularity v mestách, ale aj na vidieku.

“Piráti sú skôr stranou mestskou, stranou mladých ľudí a do značnej miery stranou progresívnych občanov. Starostovia a nezávislí – to je vlastne značka politikov z komunálnej politiky, ktorí v minulosti neboli výrazne ideovo profilovaní, ale môžu sa pochváliť svojimi zaujímavými životnými príbehmi a skúsenosťami, takže postupne začali získavať v českom politickom prostredí popularitu. Dopyt po niečom novom, po niečom dynamickom na začiatku tohto roka vyniesol Starostov s nezávislými na čelo volebných preferencií, avšak v tých ďalších mesiacoch začali postupne klesať, čo je podľa mňa dané tým, že Piráti trochu stratili zo svojej autentickosti a dynamickosti. (Piráti) už vlastne nepôsobia ako protestná strana rebelov, ale snažia sa vystupovať omnoho štátnickejšie. Ich členovia si obliekli obleky, ktoré sa im však nehodia, a to podľa mňa vedie trochu k tomu, že strana začína byť nevýrazná, a preto sa voliči pozerajú po ďalších alternatívach,” povedal Jelínek.

Otázkou volieb podľa neho zostáva, či sa podarí do PS PČR prebojovať sociálnym demokratom (ČSSD) a komunistom (KSČM), ktorí sú podľa predvolebných prieskumov na hranici zvoliteľnosti.

“Či sa podarí prepad sociálnych demokratov zastaviť, to je veľká otázka, pretože ich poškodil vstup do vlády s Andrejom Babišom. Hnutie ANO dokázalo odčerpať sociálnej demokracii podstatnú časť elektorátu. Zatiaľ čo sa ČSSD sústredila na prácu vo vláde a obmedzila kontakt s voličom, prestala sa zároveň vyhraňovať proti hnutiu ANO. Nakoniec im to prinieslo nálepku alebo povesť submisívnej, poddajnej strany, bez ktorej sa celý rad voličov zaobíde,” zhrnul politológ.

V otázke povolebného vývoja je Jelínek presvedčený o tom, že zostavovanie vlády bude náročný a zdĺhavý proces.

“V lepšom prípade bude to naše české vyjednávanie trvať týždne ako v Nemecku, v horšom prípade to môže trvať roky ako v Belgicku, i keď Miloš Zeman sám pred časom poznamenal, že by to dva roky trvať nemuselo, lebo mu medzi tým vyprší (prezidentský) mandát… Urýchliť vyjednávanie môže budúcoročné predsedníctvo ČR v Rade EÚ. Ak nie sú českí politici úplne nezodpovední, tak by sa dovtedy mohli dohodnúť na stabilnej vláde, ktorá by v tom čase nerobila Česku v zahraničí veľkú hanbu,” povedal odborník na českú politickú scénu.

Lukáš Jelínek je český politológ, ktorý komentuje aktuálne politické dianie pre viaceré české médiá vrátane verejnoprávnej televízie a rozhlasu. V minulosti pracoval ako konzultant bývalého premiéra Vladimíra Špidlu a ako poradca predsedu PS PČR Lubomíra Zaorálka (obaja ČSSD).