Od čias, keď človek zatúžil lietať a nad našimi hlavami sa v oblakoch objavili prvé lietadlá, dochádza každoročne k nešťastiam, pri ktorých zomierajú ľudia. Azda najväčším leteckým nešťastím v histórii Československa bol osudný charterový let JP-450 spoločnosti Inex Adria Aviopromet, ktorý viezol dovolenkárov z vtedajšej Juhoslávie (dnešného Chorvátska) do Prahy. 75 ľudí, ktorí boli na palube lietadla sa však už domov nikdy nevrátilo. Ich lietadlo sa totiž 30. októbra 1975 zrútilo neďaleko ich domovov.

Písal sa 30. október 1975, keď v Prahe v Suchdole došlo tragickej leteckej katastrofe, pri ktorej zahynulo 79 osôb, prevažne Čechoslovákov, ktorí sa vracali z dovolenky. Ďalších 41 ľudí však prežilo. Preživší dodnes vďačia za svoje životy pohotovým záchranárom, ktorí na mieste nešťastia zasahovali. A napriek tomu, že okolnosti záchrannej akcie sú dobre známe, pád lietadla je dodnes zahalený rúškom tajomstva.

Zdroj: reprofoto Mall TV

Let, ktorý trval 1,5 hodiny prebiehal bez najmenších problémov a komplikácii. "Letu velil štyridsaťročný kapitán Marovič, ktorý mal nalietaných necelých 5 000 hodín. Druhým pilotom bol štyridsaťdeväť ročný Jovan Popov s náletom vyše 6 500 hodín. Zvyšok päťčlennej posádky tvorili tri letušky, ktoré sa starali o pohodlie 115 cestujúcich," uviedol český denník Idnes.cz.

Komplikácie spôsobila hmla

Problémy nastali až v momente, keď sa lietadlo začalo približovať k pražskému letisku. Na oblohe sa vznášala hustá biela hmla, ktorá mala za následok zlú viditeľnosť. Problémy navyše hlásila aj riadiaca veža. „JP-450, na dráhe 25 je mimo prevádzky ILS (prístrojový pristávací systém) aj PAR (presný približovací radar)," oznámil pilotom dispečer. Pre posádku to za zhoršenej viditeľnosti znamenalo komplikáciu.

Zdroj: reprofoto Mall TV

Piloti sa tak riadili a rozhodovali na základe komunikácie a informácií od dispečera riadiacej veže. Na základe získaných informácií sa piloti rozhodli pokračovať podľa plánu na ruzyňské letisko. Prilietali od juhovýchodu. Pred dosadnutím na dráhu 25 malo lietadlo preletieť Prahu a severne od mesta sa otočiť. Dispečer na veži posádku znova upozornil na výpadok ILS, zopakoval postup priblíženia na dva rádiové majáky, podal im informácie o tlaku na letisku a povolil ďalšie klesanie.

Let JP-450 havaroval o 9. hodine a 20 minúte približne 8,5 kilometra pred prahom pristávacej dráhy. Posledné okamihy stroja opísal svedok, ktorý nehodu sledoval z lode na Vltave. „Predtým som tadiaľ už videl prelietavať viac lietadiel, ale žiadne z nich neletelo takto nízko," uviedol pri výsluchu do protokolu. „Vltava v týchto miestach preteká hlbokým údolím a lietadlo smerovalo tesne pod horizont, teda asi do troch štvrtín svahu. Povedal som si, že ten chlap už to nemôže vybrať."

Zdroj: reprofoto Mall TV

Napriek tomu, že sa tesne pred nárazom piloti snažili lietadlo dvihnúť znova do vzduchu, bolo už neskoro. Podvozok narazil o budovy a stromy v záhradkárskej oblasti Suchdol-Sedlec a vzápätí sa zrútil na zem. „Dotkli sme sa niečoho ľavým krídlom, potom aj trupom. Zhasli svetlá, silne sa zaprášilo a cítila som, ako sa okolo mňa omotávajú plechy. Viac si nepamätám," uviedla letuška Tatiana Rijavecová, ktorá ako jediná z celej posádky nehodu prežila. Na mieste zahynulo celkovo 75 ľudí. Ďalších 41 ľudí sa z hrôzostrašne vyzerajúceho vraku podarilo zachrániť.

Presná príčina nešťastia je neznáma

Napriek tomu, že sa na mieste nehody rozbehlo vyšetrovanie, dodnes ani po preskúmaní čiernych skriniek nie sú okolnosti havárie celkom známe. „Podľa záverov piloti nedodržali správnu letovú hladinu. Dostali sa tak v hustej hmle pod hranu suchdolského kopca. Ani jeden z pilotov pravdepodobne nesledoval výškomer - nikto nevie prečo," uviedol český Blesk.cz. Nehode podľa ich informácií však mohla zabrániť osoba, ktorá sa nachádzala priamo na palube lietadla.

Zdroj: reprofoto Mall TV

Na palube medzi cestujúcimi sa nachádzal aj zamestnanec letiska. Ten sa vracal z Juhoslávie spolu s manželkou a bol zrejme jediným na palube, kto si chybu podľa informácií Blesku.cz v priblížení uvedomil. Jeho manželka potom uviedla, že sa jej muž snažil dostať do kokpitu, aby pilotov o príliš nízkej polohe lietadla varoval. Bohužiaľ , sa mu to už nepodarilo.

„Vláďa spoznal, že lietadlo letí úplne zle, a šiel na to pilotov upozorniť. Bohužiaľ, do kokpitu už nedobehol a varovať ich nestihol. Škoda, že nevybehol o chvíľu skôr, " uviedla.