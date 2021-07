Nádherná Marilyn, ktorá bola považovaná za jeden z najznámejších sexuálnych symbolov 50. rokov minulého storočia, zomrela takmer pred 60 rokmi. Podľa oficiálneho záveru policajného vyšetrovania spáchala samovraždu, z kníh viacerých investigatívnych novinárov a spisovateľov však vyplýva, že Marilyn Monroe neskoro večer 4. augusta 1962 zavraždili. Rovnaký názor má aj bývalý detektív z Los Angeles Mike Rothmiller, ktorý sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru.

Ako informuje britský denník Daily Mail, Rothmiller našiel v archívoch LAPD spis tajných dokumentov, podľa ktorých zavraždil Marilyn vtedajší minister spravodlivosti Bobby Kennedy, ktorý to spravil z jediného dôvodu - nechcel poškodiť meno Kennedyovcov. Bývalý policajt sa však po tomto odhalení rozhodol mlčať ešte niekoľko rokov, keďže niektorí vyšší úradníci a vyšetrovatelia boli ešte stále nažive a mohli by sa mu vyhrážať či ohroziť jeho rodinu.

Monroe si písala denník

Medzi tajnými policajnými spismi objavil Rothmiller aj denník Marilyn, o ktorom sa dlho špekulovalo, či vôbec existuje. Historici si totiž tvrdohlavo stoja doteraz za tým, že takýto denník sa nikdy nenašiel. LAPD však mala podľa Rothmillera jeho originál alebo aspoň jeho kópiu. "Bobby je jemný, počúva ma. Je krajší ako John a myslím, že ma miluje," písala Marilyn. Z jej slov bolo jasné, že sa do Boba zaľúbila. Ten bol v tom čase ženatý a mal sedem detí. Naivná Marilyn však napriek tomu verila, že svoju manželku Ethel opustí.

Robert Francis "Bobby" Kennedy. Zdroj: acs

Po niekoľkých stranách sa však situácia rázne zmenila. "Bob s Johnom ma zneužili a ja to len tak nenechám. Poviem o tom celému svetu," napísala. Čo presne sa však stalo, sa v denníku nepíše. Rothmiller však v policajných archívoch objavil záznamy, podľa ktorých herečka v roku 1962 na príkaz Bobbyho Kennedyho potratila. V osudnú noc, 4. augusta 1962, mal Bobby Kennedy spolu s hercom Peterom Lawfordom Marilyn navštíviť. Chceli od nej totiž denník, do ktorého si všetko písala. To odmietla a začala sa im vyhrážať nožom: "Všetko poviem, všetci budú poznať pravdu. Nechcem, aby bolo so mnou zaobchádzané ako so šľapkou," kričala.

Keď sa upokojila, Bobby jej navrhol, že jej spraví kokteil, aby sa upokojila. Po jeho vypití to vyzeralo, akoby herečka zaspala. V skutočnosti však upadla do kómy a už nikdy sa neprebudila. Keď jej telo objavili policajti, vyzeralo ako z vosku. Jej smrť polícia uzavrela ako samovraždu.

