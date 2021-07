Počty prípadov koronavírusu vo viacerých obľúbených destináciách Slovákov rapídne rastú.

Nepriaznivý scenár zažíva aktuálne Cyprus. Denný prírastok nových nakazených je na ostrove najvyšší od začiatku pandémie. Včera zaznamenali rekordných 1152 prípadov a momentálne sú v 7-dňonovom priemere v počte nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov na prvom mieste.

Cyprus má aktuálne 55% populácie úplne zaočkovaných. Viac než 50% súčasných prípadov je momentálne nezaočkovaných ľudí vo veku od 20 do 59 rokov. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) už zaradilo Cyprus do červenej kategórie krajín so zvýšeným rizikom.

Farbu zo zelenej na oranžovú podľa ECDC zmenilo už aj obľúbené Chorvátsko. Za posledných 14 dní sa koronavírusom nakazilo 28 ľudí zo 100-tisíc obyvateľov. Najviac aktívnych prípadov je podľa ministerstva zdravotníctva v okolí Zadaru (147).

Zhoršujúca sa situácia je aj v Grécku, kde za posledných 14 dní pribudlo 167 nových prípadov ochorenia na Covid-19 na 100-tisíc obyvateľov. V oranžovej sú už aj populárne ostrovy Kréta či Mykonos. V rámci Európy je natom najhoršie Portugalsko a Španielsko.

