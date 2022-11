Bývalý alkoholik Kenny sa rozhodol skoncovať s alkoholom a zobrať osud do vlastných rúk. Potom, ako sekol s alkoholom, sa s jeho telom začali diať neuveriteľné zmeny. Svoju cestu k triezvosti sa rozhodol zdokumentovať pred celým svetom a dokázať, že sa to dá. Keď si pozriete jeho premenu, tak sa na alkohol nebude chcieť ani pozrieť.

Len pred pár dňami oslavoval Kenny Dunn päť rokov bez alkoholu, no ešte v roku 2016 to s ním nevyzeralo veľmi ružovo. Pred pár rokmi zvykol vypiť 12–24 drinkov denne a „užíval“ si život. Samotný Kenny prezradil portálu BoredPanda, že kedysi bol človekom, ktorý nedokázal urobiť viac ako jeden kľuk, no dnes je na tom oveľa lepšie.

Len za uplynulý mesiac urobil až 1 500 kľukov. Ako tvrdí, ešte nikdy nebol v lepšej forme, v akej je teraz. Kenny má 39 rokov, no dôslednosť bola preňho posvätná. A vyplatilo sa! Veď sa presvedčte sami.

Takto vyzeral 24 hodín potom, ako skoncoval s alkoholom

Kenny Dunn Zdroj: BoredPanda

