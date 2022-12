Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyhlásil, že Ukrajina musí splniť ich požiadavku „demilitarizácie“ a „denacifikácie“ a odstrániť vojenskú hrozbu voči Rusku, inak „problém vyrieši ruská armáda“. Nešpecifikoval však, ako by to ruské sily dosiahli.

Lavrov tiež v rozhovore pre štátnu agentúru Tass obvinil Západ z podnecovania vojny na Ukrajine s cieľom oslabiť Rusko. Dĺžka konfliktu podľa neho závisí od Kyjiva a Washingtonu, „ktorý mu stojí za chrbtom“. Ďalšia podpora Ukrajiny zo Západu by mohla viesť k priamej konfrontácii, dodal.

Vyjadrenia ruského ministra nasledovali po tom, čo šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba povedal agentúre The Associated Press (AP), že jeho vláda chce do konca februára mierový samit, ale neočakáva účasť Ruska.

Kyjev chce, aby bol generálny tajomník OSN António Guterres mediátorom. Kuleba sa tiež vyjadril, že Rusko musí čeliť tribunálu za jeho vojnové zločiny predtým, než bude Ukrajina viesť priame rokovania s Moskvou.

Obidve vyhlásenia ukazujú, aké zložité a ťažké môžu byť akékoľvek pokusy o ukončenie vojny, pripomína AP. Ukrajina sa už vyjadrila, že nebude rokovať s Ruskom pred úplným stiahnutím jeho jednotiek, zatiaľ čo Moskva trvá na svojich vojenských ziskoch, pričom nemožno ignorovať ani anexiu Krymského polostrova z roku 2014.

Prečítajte si tiež: