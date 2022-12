Rusko v útokoch neprestáva: Na Prvý sviatok vianočný vystrelila na Ukrajinu vyše 40-krát! ×

Ruská armáda podnikla na Ukrajinu v nedeľu - na Prvý sviatok vianočný - vyše 40 raketových útokov, a to aj napriek vyhláseniam ruského prezidenta Vladimira Putina, že je pripravený rokovať. Oznámila to v pondelok ukrajinská armáda, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.