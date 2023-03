Peskov uviedol, že Rusko, rovnako ako aj viaceré ďalšie krajiny, právomoc tohto súdu neuznáva a jeho rozhodnutia sú podľa Ruskej federácie z právneho hľadiska neplatné.

Medvedev na sociálnej sieti pripomenul, že ICC v piatok vydal zatykač na Putina. "Nie je potrebné vysvetľovať, kde by mal byť tento papier použitý," uviedol a pridal obrázok ̶ emoji znázorňujúci toaletný papier.

