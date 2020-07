Nie len obyčajní ľudia, ale aj tí s modrou krvou pocítili na vlastnej koži pandémiu koronavírusu. Podľa britského denníka DailyMail prišla kráľovská pokladnica kvôli vírusu až o 20 miliónov eur. V krajine je totiž oveľa menej turistov než kedysi a brány paláca zostanú zrejme tento rok pre verejnosť zatvorené, čo pre kráľovskú pokladnicu znamená nižší príjem z cestovného ruchu. Odliv peňazí nepociťuje iba kráľovská rodina, ale aj jej zamestnanci.

O prácu by mohlo prísť tohto roku v paláci až 250 ľudí. Ďalším faktorom prepúšťania nie je len málo turistov, ale aj to, že kráľovná sa momentálne nachádza na hrade Windsor. O najdlhšie vládnucu panovníčku (94) a princa Filipa (99) sa na Windsore stará od polovice marca tím zamestnancov s názvom „HMS Bubble“. Zamestnanci, ktorí sú na hrade Windsor, sú rozdelení do troch skupín po 12 a o kráľovnú sa starajú na striedačku.

Kráľovskí zamestnanci, vrátane kuchárov, upratovačiek a funkcionárov, trávia dva týždne na zámku a tretí týždeň v karanténe počas svojho pobytu mimo Windsoru. V súlade s prísnymi opatreniami na ochranu kráľovnej a princa Philipa sa každý z nich musí pred začatím dvojtýždňovej služby otestovať.

