Profesionálny potápač a fotograf žralokov Richard Jaroněk pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, čomu by ste sa mali zoči-voči smrtiacim čeľustiam vyvarovať, na ktorých miestach na dovolenke je lepšie sa nekúpať a prečo vôbec k útokom žraloka na človeka dochádza. Rozhovor sme pôvodne uverejnili minulý rok v júni, vzhľadom k pribúdajúcim útokom žralokov na ľudí ho opätovne publikujeme.

Upozornenie: Rozhovor pôvodne vyšiel v júni 2019, vzhľadom k aktuálnej situácii ho však zverejňujeme nanovo.

Šance na konfrontáciu s najobávanejším morským predátorom sú síce nízke, no strach je podľa podmorského fotografa Richarda Jaroněka, ktorý sa so žralokmi potápa už vyše 20 rokov, v človeku jednoducho zakotvený.

Je to síce nadľudský výkon, ale v prípade stretu so žralokom musíte jednoducho zostať pokojní – otočiť sa mu čelom a nerobiť prudké pohyby. Zdroj: archív R. J.

Pokiaľ ide o znalosti žralokov, Jaroněk patrí v rámci Česka a Slovenska k tým najpovolanejším osobám. Nielenže sa ich nebojí, on ich študuje a skúma ich správanie, pričom zo seba, spolu s kolegami, neváha spraviť „pokusného králika“ – všetko pre to, aby týmto pánom morí lepšie porozumel. Hoci má pred žralokmi absolútny rešpekt, a neraz sa už na vlastnej koži presvedčil o sile ich zubov, na rozdiel od mnohých fanúšikov Čeľustí ich nevníma ako na stroje na zabíjanie. Viac v našom rozhovore.

– Majú sa turisti po tragickej minuloročnej smrti 42-ročného Čecha v Egypte báť stúpiť do vody?

Báť sa nemusia, šanca je minimálna. Útok žraloka je len obrovská súhra náhod – päť smrteľných nehôd k takmer ôsmim miliardám ľudí, pričom denne sú pri vode asi dve miliardy. Viac by sme sa mali báť nastúpiť ráno do auta.

– Automechanik Peter, ktorého v Marsá Alam zabil žralok, údajne zomrel už po prvom zahryznutí.

Neviem, aký druh žraloka to bol a kam hryzol, ale keď zdroje uvádzajú, že ho stiahol pod vodu, musel to byť jeden z väčších druhov – tiger alebo longimanus (žralok dlhoplutvý, pozn.red.). Bežný čiernocípy alebo bielocípy na to nemá silu. Bude to znieť kruto k obeti, ale za desať rokov poznám len jeden prípad, kedy žralok doslova zožerie svoju obeť. Napadnutí zväčšia umierajú na šok, infarkt, utopenie sa, vykrvácanie. Tých cca 80 zubov je hrôzostrašná zbraň a pokiaľ pohryzie obeť nešťastne, tzn. na prvé miesto, ktoré nám odstáva od tela – ruka či noha – a poškodí tepnu... k vykrvácaniu prichádza veľmi skoro.

– Je strach z útoku žraloka na dovolenke pri mori opodstatnený?

Ten strach je v nás zakotvený, už len preto, lebo sme suchozemci a more nám je cudzie. Nepoznáme ho a už vôbec sa v ňom nevieme správať. Potom sme prekvapení, že sa zraníme alebo nás niečo zraní. Viac než dvadsať rokov, čo so žralokmi profesionálne pracujem, sa ma ľudia pred dovolenkami pýtajú: „Čo máme robiť, keď stretneme žraloka?“

„Je to ako s jazvečíkom v parku. Bude na vás štekať a vy sa dáte na útek... z jazvečíka sa stane hrdina a bude vás veselo preháňať.“ Richard Jaroněk

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>