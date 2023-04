Kirby tiež uviedol, že Spojené štáty tento telefonát "privítali". Išlo o prvý rozhovor medzi oboma lídrami od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v stredu na Twitteri oznámil, že mal "dlhý a zmysluplný" telefonický rozhovor s čínskym prezidentom a dúfa, že to bude impulz vo vzťahoch s Čínou.

Podľa čínskych štátnych médií prezident Si počas telefonátu povedal, že Čína bude "ďalej presviedčať bojujúce strany na mier, presadzovať rokovania a vyvíjať vlastnú snahu na čo najskoršie zastavenie vojny a obnovenie mieru". Si zároveň ubezpečil Zelenského, že Čína je vo vojnovom konflikte na Ukrajine neutrálna.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.