Opozičný Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, ak splní podmienky.

Zároveň má problém s tým, aby boli naši východní susedia súčasťou NATO. Skonštatoval to šéf strany Robert Fico po pondelkovom (24. 4.) stretnutí Smeru-SD s veľvyslancami krajín EÚ, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

"Ak má Ukrajina ambíciu stať sa členským štátom EÚ, sme pripravení pomôcť, lebo obdobie prechodu k členstvu môže byť pomerne dlhé," povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že slovenské skúsenosti môžu byť pre Ukrajinu cenné. "Sme za členstvo Ukrajiny v EÚ, ale pri splnení podmienok," dodal.

Nedá sa podľa neho zobrať do EÚ kohokoľvek len pre ukázanie politického gesta. "Každá krajina, ktorá má vstúpiť do EÚ, má byť na to primerane pripravená a ak bude Smer vo vláde, vyvinieme všetky aktivity, aby sme Ukrajine v pripravenosti pomohli," doplnil.

Robert Fico Zdroj: Jakub Kotian

Zároveň Fico informoval, že Smer-SD má "obrovské problémy" s predstavou, že by mala byť Ukrajina členom NATO.

