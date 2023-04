Podoľak označil pondelkovú správu Washington Post za "zvláštnu mediálnu senzáciu".

Americký denník s odvolaním sa na uniknuté dokumenty tajných služieb USA uviedol, že riaditeľ ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov dal jednému zo svojich dôstojníkov pokyn "pripraviť sa na hromadné útoky 24. februára... so všetkým čo HUR má".

Údajné vyjadrenie Budanova je v utajenej správe americkej Agentúry pre národnú bezpečnosť (NSA), napísal Washington Post. Doplnil, že 22. februára "CIA rozposlala novú tajnú správu: HUR 'na žiadosť Washingtonu súhlasila s odložením úderov' na Moskvu".

We all see a strange media/sensation once again... "On the anniversary of the war, Ukraine planned to strike at Moscow with everything it had, but its partners made it change the decision", the reputable American media conspiratorially reported. Of course, without details and…