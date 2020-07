Epsteinova pravá ruka a osoba, ktorá podľa obetí šéfovala jeho súkromnej armáde mladistvých otrokýň, dlhé roky unikala spravodlivosti. Podľa britského denníka Daily Mail sa Ghislaine ročne sťahovala až 36-krát, aby ju FBI nenašla.

Mesiace sa jej darilo ukrývať sa, zatiaľ čo Epstein sedel v newyorskej base, z ktorej sa už živý nedostal. Spáchal totiž samovraždu. Mnohí Američania sú však dodnes presvedčení, že Epsteinova smrť bola v skutočnosti rafinovanou vraždou, ktorá mala zvrhlého boháča nadobro umlčať. Jeho styky totiž siahali poriadne vysoko: nielen medzi vrcholových politikov, ale aj celebrity. Poznal sa napríklad so súčasným prezidentom Donaldom Trumpom aj exprezidentom Clintonom a jeho ženou.

Ghislaine Maxwellovú, bývalú priateľku už zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, vo štvrtok zadržali na základe obvinení z toho, že svojmu expriateľovi pomáhala v sexuálnom zneužívaní maloletých. Zdroj: Davidoff Studios Photography

Epstein údajne na svojom súkromnom karibskom ostrove, rovnako ako v honosnej rezidencii v New Yorku či vo vile na Floride usporiadaval orgie pre bohatých a vplyvných. Do týchto nechutných pedofilných radovánok sa mal zapojiť aj syn britskej kráľovnej Alžbety II., princ Andrew. Epstein zrejme nielenže poznal najšpinavšie tajomstvá mnohých slávnych ľudí, ale orgie si aj nakrúcal. Nečudo teda, že podľa konšpirátorov sa ho niektorý z jeho bývalých priateľov rozhodol umlčať skôr, kým by pred súdom začal rozprávať a vyťahovať dôkazy ako „menu vykúpenia“.

Bohatými vedomosťami o pedofilnej mafii však určite disponuje aj Ghislaine Maxwell, Jeffreyho bývalá milenka a partnerka v zločine. Práve ona totiž šéfovala biznisu s nedospelými dievčatami, ktoré prostredníctvom „vábničiek“ lákala na pekné zárobky. Mladučké obete však netušili, že namiesto masáží od nich bude Epstein – a jeho hostia – vyžadovať aj iné služby...

