Tentoraz na sviatočnú pohľadnicu použili rodinnú fotografiu, ktorá Kate (39), princa Williama (39), Georga (8), Charlotte (6) a Louisa (3) zachytáva na dovolenke v Jordánsku.

Aj keď snímka nemá tú „správnu atmosféru“, akú by sme v tomto čase predvianočnom očakávali, stále ide o vítaný pohľad do súkromia najobľúbenejšieho kráľovského páru.

Hoci Kate a Will uverejňujú vianočné pohľadnice každý rok, nikdy nemali vyslovene vianočnú tematiku – žiadny krb s plápolajúcim ohňom, zasnežená krajinka či nebodaj bradatý dedo v červenom. Poväčšine išlo o fotografie, ktoré zhotovila vojvodkyňa z Cambridgea Kate na záhrade ich rodinného sídla Anmer Hall v Norfolku.

My whole family have a passion for walking – whether it’s my Grandmother still taking her corgis out at 95; my father embarking on lengthy rambles over the summer in Scotland;or my own children making their first appearance at our annual walk to church on Christmas at Sandringham pic.twitter.com/MzGWPi546r