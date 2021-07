Je skutočne 17-ročná Elizaveta dcérou ruského vládcu? Prvé stopy k mladej tínedžerke vypátral britský denník Daily Mail cez jej matku Svetlanu, ktorá mala mať v minulosti s Putinom pomer. Na tajnú rodinku ruského prezidenta však upozorňuje aj kritik Kremľa Alexej Navaľnyj vo filme Putinov palác. Luiza si po „odhalení" prekvapivo, sprístupnila svoj profil na sociálnej sieti Instagram a noví sledovatelia jej začali okamžite pribúdať. Kto by predsa nechcel vedieť, ako si nažíva údajná dcéra Putina?

Luiza si spočiatku na verejnej sociálnej sieti dávala obrovský pozor, aby jej na fotografiách nebolo vidieť do tváre. Jej staré fotky však už predtým obleteli celý internet. Luiza má s Putinom podobné črty tváre, čo si nevšimli iba britské médiá, ale aj samotný fanúšikovia. Luiza preto na istý čas prestala zverejňovať fotografie svojej tváre a namiesto toho sa chválila obrovským luxusom, v ktorom vyrastala. To jej však dlho nevydržalo. Luiza sa najnovšie pochválila na Instagrame fotografiou iba v plavkách a prekvapivo si nezakryla ani svoju tvár, ako to má vo zvyku.

Vladimir Putin vystupuje z lietadla na letisku v Ženeve. Zdroj: Profimedia

Tínedžerka údajne doteraz býva so svojou matkou Svetlanou na Kamenných ostrovoch v ruskom Petrohrade. Na tomto ostrove sa nachádzajú obytné štvrte, v ktorých bývajú výlučne Putinovi blízki.

Počas svojej „slávy" na sociálnej sieti stihla Luiza už kadečo. Usporiadala módnu prehliadku, na ktorej sa modelky prechádzali polonahé a v podcaste prezradila, že podľa svojich slov neplánuje opustiť Rusko a žiť v zahraničí. Zároveň pripustila, že žije v informačnej bubline - nepozerá televíziu, správy číta iba niekedy, aj to na sociálnych sieťach. Namiesto toho radšej kupuje časopis Vogue, sleduje módne prehliadky a rada zájde do neďalekej reštaurácie, „aby si dala cestoviny a rozoberala s priateľmi klebety a nové odhalenia".

