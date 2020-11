Nikto nemôže dnu ani von! Podľa britského denníka The Sun dostalo Ozers prezývku "cintorín Zeme". A dôvod? Po vzhliadnutí fotografií sa vám spočiatku môže zdať, že ľudia v ňom žijú úplne bežným životom. Rodiny tam bývajú v starých komunistických činžiakoch, dospelí chodia do práce a deti zas do školy. Mesto je však úplne odrezané od vonkajšieho sveta a je rodiskom jadrového programu Sovietskeho zväzu. Obyvatelia tam žijú v tieni jadrovej elektrárne Mayak a aby toho nebolo málo, podľa britského denníka je zamorené celé okolie.

VIDEO: Denník Plus JEDEN DEŇ navštívil Černobyľ



Už teraz sa v jeho okolí nachádza rádioaktívny materiál, ktorého hodnoty dosahujú až 200 miliónov curie, čo je pre porovnanie štyrikrát viac ako v Černobyle. Ovocie a zelenina sa musia ešte pred tým, než sa dostanú na pulty, skontrolovať. Toto mesto sa doteraz nenachádzalo ani na mapách a obyvatelia ho môžu opustiť iba s platnými vízami. Ak by sa našli nejakí odvážlivci, ktorí by nebodaj chceli mesto navštíviť, majú smolu. Cudzincom je totiž vstup do rádioaktívneho mesta Ozersk zakázaný.

Ľudia mesto opustiť nechcú

Britský denník taktiež píše, že napriek vysokým hodnotám radiácie sa majú obyvatelia mesta dobre, žijú v mieri a Ozersk opustiť nechcú, čo potvrdili aj výpovede v dokumente, ktorý bol nakrútený v roku 2016. Filmárka Samira Goetschel dokonca povedala, že domáci ho považujú za raj na zemi. "Majú kontaminovanú vodu, ovocie, zeleninu, ich deti sa môžu otráviť, no väčšina z nich nechce napriek tomu odísť," cituje ju The Sun. "Tí ľudia sú hrdí, že tam môžu byť, sú hrdí na svoje postavenie,"povedala. „Pre cudzincov je ťažké pochopiť, že ľudia sa majú dobre v meste, ktoré ich postupne zabíja."