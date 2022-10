Byť princeznou nie je vždy len o noblese, pozlátke a bohatstve. Svoje o tom vie len 18-ročná holandská princezná Amalia. Jej život nie je vôbec taký, aký majú jej rovesníci. Amalia síce nastúpila na svoju vysnívanú vysokú školu v Amsterdame, no na rozdiel od svojich rovesníkov sa musí schovávať v bezpečí kráľovského paláca.

Dôvodom sú vážne vyhrážky únosom. Detaily o vyhrážkach neboli podľa spravodajskej stanice BBC zverejnené. Minulý mesiac však niekoľko holandských médií informovalo, že princezná je pod zvýšenou ochranou pre obavy, že by sa na ňu mohli zamerať zločinecké gangy, ktoré by ju mohli uniesť alebo napadnúť.

Amalia sa teraz nemôže voľne pohybovať a dokonca musela opustiť aj svoj študentský byt v Amsterdame a vrátiť sa do svojej zlatej klietky v paláci, zatiaľ čo si jej rovesníci užívajú krásy študentského života. Princezná Amalia teraz navštevuje iba prednášky na univerzite, uviedli rodičia. Kráľ Viliam-Alexander (55) povedal, že ide o „veľmi náročnú situáciu“, zatiaľ čo jeho žena Máxima (51) dodala, že princezná „môže sotva opustiť dom“. „Má to obrovské dôsledky na jej život. Znamená to, že nežije v Amsterdame a tiež, že nemôže skutočne vychádzať von,“ vyhlásila.

Život v zlatej klietke

„Následky sú pre ňu veľmi ťažké. Nemá žiadny študentský život, ako majú ostatní... Nie je príjemné vidieť svoje dieťa takto žiť. Môže chodiť na univerzitu, ale to je všetko,“ povedala Máxima. Princezná pritom svoje štúdium na univerzite začala len v septembri. V bakalárskom štúdiu sa zamerala na politiku, psychológiu, právo a ekonómiu. Pre mladú ženu je toto obdobie obzvlášť náročné.

V Holandsku je pritom vnímaná veľmi pozitívne. Nemá totiž maniere hodné monarchie. Namiesto toho sa snaží žiť úplne bežným životom.

Amalia sa napríklad pred rokom vzdala kráľovského vreckového a počas letných prázdnin pracovala v plážovom bare vo Scheveningene. V autobiografii vydanej pri príležitosti jej 18. narodenín sa Amalia zverila so svojím duševným zdravím a uviedla, že často navštevuje terapeuta.

