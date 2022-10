Hrdinovia z tureckého seriálu si získali na Slovensku mnoho priazne. Obľube sa netešili len hlavné postavy Eda a Serkan, ale aj tie vedľajšie. Medzi najobľúbenejšie sa bezpochyby zapísala aj krásna ryšavka Piril, ktorú stvárnila herečka a speváčka Başak Gümülcinelioğlu (30). Tá v telenovele našla šťastie v náručí svojho seriálového kolegu Engina. V skutočnom živote ju však očaril iný muž.

Piril je v seriáli vydatá za Engina. Zdroj: Fox TV

Krásna Başak Gümülcinelioğlu sa totiž pred dvoma týždňami vydala za herca Çağrı Çıtanaka, ktorý v tureckom seriáli stvárnil nie príliš populárnu postavu Ferita. V skutočnom živote však vo vzťahu dvojice nevládnu intrigy, ale láska, ktorú spečatili krásnou a romantickou svadbou. Dvojica sa fotografiami zo svadby pochválila aj na sociálnej sieti Instagram. A musíme uznať, že krásnej Piril to ako neveste veľmi pristalo. Zatiaľ čo herečka žiari šťastím, jej seriálová kolegyňa toľko šťastia nemala.

Sexuálne zneužívaná otcom

Len 23-ročná herečka Melisa Döngel sa v našich končinách najskôr preslávila vďaka úlohe Edinej kamarátky Ceren Başar v seriáli Láska na prenájom, neskôr zažiarila v telenovele Láska, rozum, cit ako zákerná Čagla. V oboch prípadoch stvárnila mladá herečka postavy s psychickými problémami. Nikto však netušil, že Melisa si peklom prešla aj vo svojom súkromnom živote.

Zdroj: tv markíza

Ako informovala na svojom webe TV Doma, herečka si v detstve prešla peklom. Sexuálne ju mal zneužívať jej vlastný otec. Všetko sa prevalilo potom, ako v júli 2021 začala právnu vojnu voči svojmu otcovi a požiadala o zverenie mladšej sestry do svojej starostlivosti. Keďže nikto jej krok nechápal, musela s pravdou von. „Už ma nebaví stáť vzpriamene. Som taká unavená zo života, nemôžem sa tváriť, akoby sa nič nestalo. Nemohla som prežiť moje detstvo," uviedla herečka na margo svojho priznania a súdneho sporu. Ten nakoniec herečka vyhrala a jej otec putoval do väzby. Na celej veci však najsmutnejšie bolo to, že o sexuálnom zneužívaní povedala Melisa aj svojej matke. Tá jej však neverila.

„Moja dcéra mi pred dvoma rokmi povedala, že ju otec týral, ale ja som tomu neverila, pretože som to nevidela," uviedla Melisina matka.