Hovoríte si, že už tej korony bolo dosť, a predsa len by bolo dobré zvážiť cestu k moru do menej rizikových krajín? Redaktor českého denníka Blesk.cz Jakub Veinlich to zažil na vlastnej koži. Z dovolenky v Španielsku odchádzal po tom, ako ho Česká republika zaradila medzi rizikové krajiny. O strastiplnom návrate a o celom bezpečnostnom postupe podľa nariadení vlády sa podelil aj s čitateľmi.

Redaktor českého Blesku.cz trávil dovolenku v Španielku, v ktorom v posledných týždňoch rapídne stúpal počet nakazených. Bežná dovolenka sa zmenila v momente, keď Česko zaradilo Španielsko na zoznam rizikových krajín, čo znamená, že po návrate čaká ľudí povinná karanténa alebo podstúpenie testu na koronavírus.

Už návrat domov do Česka prebiehal podľa Blesku.cz za sprísnených podmienok. Do letiskovej haly v španielskom Alicante púšťala kontrola len ľudí so zakúpenou letenkou. Po vstupe do haly sa však už iné preventívne opatrenia ako meranie teploty nerobia. Prekvapenie však podľa českého redaktora prišlo v lietadle.

Voľné sedadlá a nerešpektovanie nariadenia

"Lietadlo nízkonákladovej spoločnosti už čaká na letiskovej ploche, od haly to je pekných pár metrov. Za normálnych okolností by cestujúcich naložili do autobusu a k lietadlu odviezli. Tentoraz sa odbavení pasažieri môžu pohybovať po ploche k lietadlu sami. Lietadlo nie je plne obsadené. Dosť možno zámerne. Niektoré rady sedadiel nie sú obsadené vôbec a voľné sú aj všetky prostredné sedačky tak, aby bolo obsadené maximálne miesto pri okienku a v uličke," opisuje svoj návrat redaktor Blesku.

Po návrate do Česka sa rozhodol okamžite kontaktovať úrad verejného zdravotníctva, kde nahlásil, že sa vrátil zo španielska. Od hygieničky obdržal inštrukcie, ako sa po návrate z rizikového Španielska správať.

Podotkol však, že mladý pár na letisku pripustil, že sa nikam hlásiť nebude. Akoby v Španielsku vôbec neboli. Redaktora po návrate čakalo testovanie na koronavírus, pri ktorom ocenil, že je možné ho uhradiť kartou, keďže za test nariadený vládou si musel zaplatiť sám a to nemalú sumu 1700 korún, čo je v prepočte 65 eur.