Nedotýkaj sa ma! Melania vo VIDEU odmietla Trumpa pred celým svetom: Hanba na sto rokov

Keď sa nedávno prezidentský manželský pár vracal z návštevy New Jersey, líder USA Donald Trump určite netušil, že na toto konkrétne pristátie bude ešte dlho spomínať. Ktovie, či sa v lietadle s manželkou Melaniou pohádal, alebo ho už má prvá dáma jednoducho dosť. Isté je len to, že mu na schodíkoch Air Force One uštedrila poriadnu lekciu!