Len necelé dva mesiace potom, čo sa kráľovná navždy rozlúčila so svojim milovaným manželom, 99-ročným princom Filipom, zasiahla ju ďalšia bolestná strata. Šteniatko Fergus, ktorého dostala od svojho syna náhle zomrelo.

Jedno zo šteniat darovaných kráľovnej Alžbete, aby jej robili spoločnosť, keď bol jej zosnulý manžel princ Philip († 99) v nemocnici, počas uplynulého víkendu nečakane zomrelo. Fergusa kráľovnej kúpil jej syn princ Andrew, aby pomohol jeho 95-ročnej matke vyrovnať sa vo Windsore so samotou a smútkom, zatiaľ, čo sa vojvoda z Edinburghu zotavoval po operácii srdca. Šteňa, ktoré malo iba asi päť mesiacov. Podľa zdroja z paláca, je kráľovná zo straty milovaného spoločníka zničená.

Zdroj: instagram

Kráľovná svojho spoločníka, zmes jazvečíka a welšského korgi, pomenovala Fergus po svojom strýkovi z matkinej strany Fergusovi Bowes-Lyonovi, ktorý zomrel počas prvej svetovej vojny vo Francúzsku. Dostala ho spolu s druhým psom Muickom. Zdroj pre denník The Sun uviedol : „Kráľovná je úplne zničená. Šteňatá boli prinesené, aby ju rozveselili počas veľmi zložitého obdobia. Všetci, ktorých sa to týka, sú rozrušení, pretože to prichádza tak skoro po tom, čo stratila manžela."

Zdroj: instagram

Strata šteniatka zasiahla kráľovnú len niekoľko mesiacov potom, čo panovníčka údajne smútila za stratou svojho verného štvornohého spoločníka Vulcana, ďalšieho kríženca jazvečíka-korgi. Kráľovná po jeho smrti už údajne nechcela žiadne šteniatka, podľa zdroja sa totiž bála, že svojich milovaných spoločníkov zanechá po svojej smrti opustených.

Od chvíle, keď jej otec dal ako darček k 18. narodeninám psa, poskytovali corgi kráľovnej verné spoločenstvo viac ako 70 rokov. Šteňatá boli prvými Jej Veličenstva, ktoré neboli priamymi potomkami jej úplne prvého corgiho Susan - ktorú dostala v roku 1944 od rodičova na jej 18. narodeniny.