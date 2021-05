POTOPÍ kráľovskú rodinu? Harry sa opäť postavil pred KAMERY, takáto je pravda o mojej rodine! ×

Výbušným rozhovorom s moderátorkou Oprah (67), v ktorom Harry (36) naložil kráľovskej rodine, sa jeho kritika k „royalom” nekončí! Princ sa najnovšie objavil v upútavke na nový dokumentárny seriál o duševnom zdraví s názvom „The Me You Can't See“, v ktorom prezradil šokujúce tajomstvá z minulosti.