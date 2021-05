Americká speváčka Janet Jackson a sestra zosnulého Michaela Jacksona v nedeľu oslávila už svoje 55. narodeniny. Napriek tomu, že ešte vôbec nepatrí do starého železa, jej tvár rokmi zohavili nepodarené plastické operácie, ktoré jej dnes poriadne pridávajú na veku a čím ďalej tým viac pripomína jej tvár tú bratovu.

Janet, ktorá sa narodila v roku 1966 ako najmladšie desiate dieťa do rodiny Jacksonovcov, mala už v detstve našliapnuté na úspešnú kariéru. Vďaka sláve jej starších bratov sa už v roku 1976 objavila na televíznych obrazovkách v šou The Jacksons. Skutočný úspech však prišiel až po podpísaní prvej nahrávacej zmluvy s A&M Records v roku 1982, čo z Janet urobilo popovú senzáciu.

Zdroj: Gabriel Olsen

Napriek tomu, že rovnako ako jej bratovi Michaelovi sa v kariére darilo, jej život sužovali spomienky z detstva, ktoré rozhodne nebolo také ružové. Ako totiž v neskoršom veku odhalila jej biografia, otec desiatich detí bol psychicky narušený a nad svojimi ratolesťami a ich kariérami potreboval mať nepretržitú kontrolu. Z Janet sa tak rovnako ako z Michaela stal rodinný produkt, ktorý musel drieť, zarábať peniaze a o svojom živote nemal právo rozhodovať. Až po svojom druhom albume Janet ukončila obchodné záležitosti so svojou rodinou: „Chcela som len vyjsť z domu, dostať sa spod kontroly môjho otca, čo bola jedna z najťažších vecí, aké som musela urobiť,“ uviedla v jednom z rozhovorov.

Ani sloboda či sláva však Janet nepriniesli šťastie a len ťažko sa vo svete reflektorov vyrovnávala so svojimi afroamerickými črtami, čo ju nakoniec dohnalo na stôl plastických chirurgov. Ako sa neskôr ukázalo, plastické zákroky na jej tvári neboli to pravé orechové hlavne v prípade jej zdeformovaného nosa, s ktorým začala mať časom rovnaké problémy ako jej brat Michael.

Skutočné šťastie našla však až s príchodom potomka. Speváčka sa vytúženého dieťatka dočkala až v 50-ke, keď porodila syna Eissa. Len pár mesiacov potom ohlásila rozvod s manželom. Dlho sa dokonca špekulovalo o tom, či dieťa skutočne vynosila.