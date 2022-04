Putin slávil pravoslávnu Veľkú noc v čase, keď ruská vojenská agresia proti Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára, vstupuje do tretieho mesiaca. Vyžiadala si už tisíce životov civilistov, spôsobila rozsiahlu devastáciu ukrajinských miest a vyhnala z domovov vyše 12 miliónov Ukrajincov; približne 5,2 milióna z nich utieklo do zahraničia. Ako informuje britský denník The Sun, ruský tyran vyzeral na záberoch "krehko a neisto", čo opäť vyvolalo špekulácie, že šéf Kremľa trpí Parkinsonovu chorobou alebo rakovinou v počiatočnom štádiu.

The Sun si všíma Putinove gestá na videozázname z bohoslužby. Novodobý diktátor nie je vôbec vo svojej koži, neustále si hryzie do pery, vrtí sa a strieda jednu čudnú grimasu za druhou. Keď sa prežehnával, robil to tak pomaly, akoby kontroloval každý svoj pohyb. V porovnaní s fotografiami z minulého týždňa zo schôdzky s ministrom obrany Sergejom Šojgu však vyzerala jeho tvár akosi inak. Šéf Kremľa nebol taký spuchnutý, ako na starších záberoch, po ktorých sa špekulovalo, že trpí rakovinou štítnej žľazy. Práve liečba rakoviny by nasvedčovala jeho opuchnutému a poblednutému výzoru.

Putin oblečený v slávnostnom tmavomodrom obleku, bielej košeli a tmavofialovej kravate držal počas slávnostnej liturgie v ruke zapálenú sviecu a opakovane sa prežehnával. Na zverejnenom krátkom videu vidno, ako vedľa Putina stál v rovnakom oblečení jeho politický spojenec a dlhoročný starosta Moskvy Sobianin. (tasr)

Bol Putin skutočne na bohoslužbe?

Sociálnymi sieťami sa deň po bohoslužbe začali šíriť videá, ktoré novodobého diktátora zachytávajú vo vyprázdnenom kostole, ako údajne dopredu nahráva zábery, ktoré boli následne vložené do živého vysielania. O tom, že Putin sa na bohoslužbe nezúčastnil, informuje aj webová stránka Stopfake.

Portál upozorňuje, že rovnaké zábery Putina boli zverejnené na sociálnej sieti Youtube už v máji roku 2021.