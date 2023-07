Joe utrpel vážne popáleniny 3. stupňa na 80 % tela v dôsledku autonehody. Ako prvý však úspešne podstúpil transplantáciu tváre a rúk. Teraz získava svoju nezávislosť späť, učí sa bojovať, variť a upratovať. Dokonca stretol lásku svojho života.

Po vážnej nehode strávil 3,5 mesiaca v kóme, potom sa mesiac prebúdzal a snažil sa cvičiť, nasledovali dva mesiace rehabilitácie. Podstúpil približne 20 plastických operácií a presádzok kože. Je tiež prvým človekom, u ktorého sa podarila súčasná transplantácia tváre aj oboch rúk.

Najnáročnejšia transplantácia v histórii

Joe, ako mladý človek na začiatku svojho života, vkladal všetku svoju nádej do transplantácie, ktorá by mu aspoň čiastočne obnovila vzhľad. Aj keď mal len 6% šancu, že nájdu optimálneho darcu pre neho, Joe a jeho lekár sa nevzdávali. Nakoniec sa darca predsa len našiel. Joe povedal pre Daily Mail, že mu bolo jedno, či to bude žena, alebo muž, no uprednostnil by ženskú tvár, aby sa nemusel už viac holiť.

Joe DiMeo ako prvý podstúpil transplantáciu tváre. Darcom bol starší muž, ktorý zomrel na mŕtvicu. Tento fakt však mladíkovi pred operáciou lekári radšej zatajili. Zdroj: instagram/JoeDimeo

Chirurgický zákrok trval celých 23 hodín a zúčastnilo sa ho 16 lekárov a viac ako 120 zdravotníckych pracovníkov. Joe však ležal ďalších 5 týždňov na jednotke intenzívnej starostlivosti, kým si mohol pozrieť svoju novú tvár.

"Keď som prvýkrát videl svoju tvár, nedotklo sa ma to. Najprv to nevyzeralo skutočne. Opuchy však ustupujú každým dňom. Teraz už vidím svoje lícne kosti. Vždy je na konci tunela svetlo. Nikdy sa nevzdávajte," povedal Joe. Darcom jeho novej tváre bol muž vo veku 48 rokov z Delaware. Zomrel dva dni pred transplantáciou na mozgovú príhodu.



