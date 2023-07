Toľkej slávy druhýkrát! Britský kráľ Karol III. sa zúčastnil na veľkolepej ceremónii pri príležitosti odovzdávania korunovačných klenotov Škótska a po jeho boku nechýbali ani jeho najbližší. Monarcha prijal korunu, žezlo a meč – symboly starobylého kráľovstva na severe Ostrovov – v katedrále svätého Gilesa v Edinburghu, osem týždňov po svojej korunovácii vo Westminsterskom opátstve.



Princezná Kate bola ozdobou tejto slávnostnej udalosti. Presne tak, ako sme u nej zvyknutí. Na bohoslužbu prišla v kabátových šatách značky Catherine Walker, ktoré mala na sebe už viackrát. Princezná často recykluje oblečenie a nerobí jej problém obliecť si jedny šaty na viacero príležitostí. Klobúk mala od Philipa Treacyho a zosnulej kráľovnej vzdala hold tým, že mala na sebe perlový náhrdelník, ktorý Alžbeta II. požičala aj Diane.



Je to ten istý náhrdelník, ktorý mala minulý rok na pohrebe kráľovnej a aj rok predtým na poslednej rozlúčke s vojvodom z Edinburghu. Poctu vzdala aj svojej zosnulej svokre, princeznej Diane, tým, že si pri tejto príležitosti dala perlové náušnice. Princ William bol oblečený v slávnostnej uniforme s oficiálnym názvom RAF No1.



Korunovácia v Škótsku sa nezaobišla ani tento raz bez protestov. Ulice lemovali nápisy ,,Nie môj kráľ.“ Miestna polícia dokonca niektorých výtržníkov aj zatkla. Zdroj: gettyimages

Karol III. je okrem iného zanietený ochranca životného prostredia a aj počas veľkolepej udalosti využil to, čo je jeho srdcu blízke. „Sme požehnaní, sme na správnej ceste, keď pochopíme, že naše deti nezdedili túto Zem po nás – my sme si ju od nich požičali,“ povedal. Panovník predtým, ako sa stal kráľom, veľa hovoril o dôležitosti životného prostredia, riešení klimatických zmien a ochrane voľne žijúcich živočíchov. Svoje športové auto Aston Martin prevádzkuje na udržateľnom palive a dokonca recykluje vodu z kúpeľne v Clarence House.

Kráľ Karol III. si prišiel slávnostne pre korunu aj do Škótska. Zdroj: gettyimages

Anketa Páčia sa vám šaty princeznej Kate? Áno 95% Nie 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný



Popularita Karola III. je v Spojenom kráľovstve pomerne vysoká, no čo by to bolo za kráľovskú akciu, keby sa nenašli aj odporcovia monarchie? Úradujúci panovník ich má viac než dosť. Počas sprievodov aktivisti hlasno kričali „nie môj kráľ“ z protestného miesta na nádvorí Royal Mile, čo viedlo ku kritike zo strany monarchistov, ktorí sa domnievajú, že mali dostať menej nápadné miesto. Dve ženy dokonca zatkli po tom, čo sa mali počas akcie pokúsiť preliezť cez bezpečnostnú bariéru. Obvinili ich z narúšania pokoja.



Prečítajte si tiež: