Alice McCarvell dosiahla popularitu na sociálnych sieťach TikTok a Instragram vďaka svojmu vtipnému obsahu, no prvotnú popularitu jej priniesli príspevky, na ktorých zdieľala svojho atraktívneho manžela.

„Asi nebola tučná, keď sa stretli“

Fanúšikovia si najprv mysleli, že Alice si robí srandu a tvrdili, že takýto sexi muž by ju určite nechcel. Poznámky, s ktorými sa musí denno-denne stretávať, ju vraj zraňujú: „Ach, asi nebola tučná, keď sa stretli,“ alebo „musí byť bohatá“, „musí byť gay“ alebo „on má fetiš pre tučné ženy.“

Alicin manžel Scott. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CWbuy-rJlVK/

Ľuďom totiž nešlo do hlavy, ako sa mohol taký krásny muž ako je Scott zamilovať do ženy, ktorá má nejaké to kilo navyše. Vo svojich videách na sociálnej sieti TikTok sa vyjadrila, že spoločnosť je naprogramovaná tak, že nie je možné, aby existoval podobný pár.

Už 16 rokov zamilovaní

Málokto vie, že Alicia a Scott sú v milujúcom vzťahu už 16 rokov. Prvýkrát sa do seba zamilovali počas školy a odvtedy prekonávajú prekážky života ruka v ruke. Alicia prezradila, že keď si prechádzala ťažkým obdobím a prišla o prácu, jej manžel bol ten, kto jej poskytol najväčšiu podporu a chuť nasledovať svoje sny.

Alicia a Scott sa poznajú celú večnosť. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CY61DaGLDoe/

Alicia sa preto rozhodla stať sa influencerkou. Zdieľa najmä vtipné videá zo života vo dvojici, no milióny žien ju sledujú aj preto, že im dodáva sebavedomie. Dokonca aj jej muž Scott sa rozhodol ísť rovnakou cestou a tvrdí, že chce svetu ukázať očarujúcu osobnosť svojej manželky, aby ľudia pochopili, prečo sa do nej zamiloval.

Nízka sebadôvera ju dlho ničila

Influencerka priznala, že dlho zmýšľala tak, ako ostatní ľudia, a preto si myslela, že si Scottovu lásku nezaslúži: „Hovorila som si, že keď sa nemám rada, ako by ma mohol mať rád on?"

Nízka sebadôvera jej v manželstve dlho spôsobovala problémy. Nakoniec si uvedomila, že spôsob, akým sa na ňu pozerá on, je úplne iný ako sa vidí ona sama. Láska jej manžela sa nikdy nezmenila, no uvedomila si, že má rovnakú hodnotu ako jej "atraktívnejší" partner.

