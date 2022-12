Jeden z najlepších a najtalentovanejších futbalistov vôbec, hráč za klub Paris Saint Germain Kylian Mbappé znášal prehru Francúzska vo finále poriadne tvrdo. Po dlhom a napínavom zápase, ktorý bol viackrát vyrovnaný, nakoniec po penaltovom rozstrele vyhrala Argentína.

Hoci sa hviezdu tímu snažilo utešovať množstvo spoluhráčov, jeho smútok a bolesť bolo cítiť aj cez televízne obrazovky.

Na finálovom zápase svojej krajiny sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuele Macron, ktorý sedel v čestnej lóži spolu s arabskými šejkami. Hneď po ukončení, teda prehre, zostúpil zo svojho VIP miesta a prišiel priamo na trávnik, aby utešil svojich krajanov. Najviac smutný bol z celej prehry jednoznačne Mbappé, ktorý zostal sedieť na trávniku so sklonenou hlavou.

Hviezda Francúzskeho tímu Kylian Mbappé neskrýval svoj smútok po prehre s Argentínou. Zlatú cenu žiaľ videl len z diaľky. Zdroj: gettyimages

Macron sa ho snažil všemožne utešiť, no mladý športovec odignoroval aj jeho. Prezident, neprezident, zrejme nemal najmenšiu chuť komunikovať o danej situácii. Politik sa mu pritom celý čas snažil niečo povedať, no evidentne o to nestál.

Po veľkolepom zápase nasledovalo ešte veľkolepejšie odovzdávanie cien. Francúzsky futbalista síce neobišiel naprázdno, no jeho výraz a celková nálada sa nezlepšili ani potom, čo získal cenu zlatej kopačky.

Francúzsky prezident Emmanuele Macron počas zápasu finále v Katare. Jeho VIP miesto bolo plné miestnych šejkov. Zdroj: gettyimages

Pri odovzdávaní cien a gratulácii sa Macron nevzdal a opäť sa pokúsil o komunikáciu a objatie, no reakcia futbalistu bola ešte odmeranejšia a chladnejšia. Ledva dokázal odpózovať na spoločnej fotografii s výhercami argentíského tímu a pobral sa trúchliť do šatne. Macron sa mohol všemožne snažiť ďalej, no jeho „pomoc“ zjavne nebola vítaná.