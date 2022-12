FOTO Rozmaznaným dcéram Geissovcov praskli nervy: Drsný odkaz a TAKTO si zarábajú na živobytie! ×

Dcéry nemeckých milionárov Carmen a Róberta Shania (18) a Davina Geissové (19) sa narodili do života plného prepychu a odmalička boli so svojimi rodičmi v centre pozornosti. Svoje bohatstvo dnes s obľubou prezentujú aj sami na internete – a so senzačným úspechom: fanúšikovia sa nevedia nabažiť ich luxusného života a okázalých rodinných osláv. Práve pre luxusný životný štýl sa však často stretávajú s obrovskou kritikou, čo im očividne začalo aj prekážať a na kritiku ostro zareagovali.